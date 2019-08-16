Marmara depreminin 20. yılı

16.08.2019 14:11

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 20'nci yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Yüksel mesajında, Marmara Depremi'nin, Türk milletinin yaşadığı acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini aldığını belirtti.

Felaketin derin acılara dönüşmemesi için, deprem gerçeğine karşı herkesin hazırlıklı olması gerektiğini aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Göreve gelir gelmez şehrimizin depremselliğini dikkate alarak kentsel dönüşüm için pilot bölge belirleyerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızla görüşmelere başladık. Birinci derece deprem kuşağı üzerinde yer alan şehrimizde, olası deprem afeti karşısında yıkım ve yaşanması muhtemel acıları ortadan kaldırma hedefi doğrultusunda, acil eylem planı kapsamında kentsel dönüşüm projemizi bir önce hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Vatandaşların can ve mal güvenliği için devletimiz tedbir amaçlı büyük yatırımlar yapıyor."

Kaynak: AA