Marmara Depremi'nde şehit olan polis memuru mezarı başında anıldı
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Marmara Depremi'nde şehit olan polis memuru mezarı başında anıldı

Marmara Depremi'nde şehit olan polis memuru mezarı başında anıldı
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde şehit olan polis memuru Ali Öztürk için Amasya'nın Taşova ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde şehit olan polis memuru Ali Öztürk için Amasya'nın Taşova ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Gölcük ilçesinde deprem sırasında polis otosunun denize düşmesi sonucu bir meslektaşıyla şehit olan Öztürk'ü meslektaşları, ilçeye bağlı Yerkozlu köyünde kabri başında andı.

Öztürk'ün mezarı başında Kuran-ı Kerim okunup dua edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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