Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da dualarla anıldı
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Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da dualarla anıldı

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da dualarla anıldı
17.08.2020 03:37 | Son Güncelleme: 17.08.2020 03:40

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu. Din görevlileri tarafından sela, Yasin-i Şerif ve hatim dualarının okunduğu programda, vatandaşlar zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

Depremi yaşayan vatandaşların röportajının yer aldığı film gösteriminin ardından katılımcılara deprem zamanı çekilen fotoğraf kareleri gösterildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "asrın felaketi" olarak tarihe geçen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Acılarının dün gibi taze olduğunu dile getiren Yüce, "O gün gerçekten dünya bölgemize aktı. Her türlü katkı ve desteği sağlayan bütün hayırsever kuruluşlarımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Türkiye ayağa kalkmıştı, yaralarımızı sarmak için bizlerle beraberdi. O günleri 21 değil, 21 bin yıl geçse unutamayız çünkü canlarımızı toprağa koyduk. Bunun için her türlü tedbiri almamız gerekir." şeklinde konuştu.

Aynı acıları yaşamamak için birçok tedbir alındığını, kentte ağırlıklı olarak 3 kat üzerine yatay mimari yapılanmasının tercih edildiğini ifade eden Yüce, orta hasarlı yapılarda kat alımı, güçlendirme ve zemin iyileştirilmesi gibi uygulamalara gidildiğini, ağır hasarlı binaların yıkıldığını, binalara verilen ruhsatlarda ise zemin etütleri ve raporlamaların şart koşulduğunu anlattı.

"Kentsel dönüşüm işlemleri bakanlık onayıyla başlayacak"

Sakarya'nın kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu, göreve gelir gelmez kentsel dönüşüm çalışmalarına acilen başladıklarını vurgulayan Yüce, şu bilgileri verdi:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ile görüşüp yol haritamızı çıkardık. Sakarya özelindeki kentsel dönüşümün ilkeleri ne olacak, onu belirledik. İlçe belediyelerimizden gelen yetkili arkadaşlarla geniş katılımlı toplantılar yaptık, onlara ilkelerimizi ve stratejilerimizi anlattık. Proje finansmanı için Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'na (MARKA) başvurumuzu yaptık. Tüm bunlar olurken ilçe belediyelerimizden riskli bölgelerle ilgili çalışmalarını yapmalarını ve bize acil iletmelerini söyledik. Neredeyse tüm ilçelerimiz bu belgeleri gönderdiler. Bir iki ilçemizin çalışmaları devam ediyor, bu bölgeler de gelirse proje tamamlanmış olacak ve bakanlığa sunulmuş olacak. Bakanlık onayıyla kentsel dönüşüm işlemleri inşallah başlayacak."

Saatler 03.02'yi gösterdiğinde "deprem şehitleri" için dua edilmesiyle son bulan anma programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Vali Yardımcısı Erdoğan Ülker, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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