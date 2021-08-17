Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

Sakarya ve Kocaeli'de, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenler, mezarları başında dualarla anıldı.

Sakarya ve Kocaeli'de, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenler, mezarları başında dualarla anıldı.

Serdivan ilçesindeki Deprem Şehitliği'nde afetin 22. yılında düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu'nun konuşmasının ardından depremde ölenler için dua edildi, kabirlere gül bırakıldı.

Programın ardından aileler, yakınlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

"Acı bugünkü gibi hala taze"

Depremde eşini, iki kızını ve torununu kaybeden Ayşe Düzkaya, gazetecilere, enkazdan 10 saat sonra çıkarıldığını, helikopterle Ankara'ya hastaneye kaldırıldığını anlattı.

Hiçbir yerinin tutmadığını dile getiren Düzkaya, "Sinek konduğu zaman diyordum ki, 'Rabbim bir elime can ver, his ver de sineği kovayım.' Bugünlerimize hamdolsun. Acı bugünkü gibi hala taze. Çok ciğerimiz yanıyor. Birinin evladı gelip annesine sarılıp, 'anneciğim' dediği zaman o anda kendimden geçiyorum. Benim 'annem' diyen yavrularım yok." dedi.

İki kızını enkaz altında yitiren Semra Yaman da o gece kıyamet koptuğunu zannettiklerini dile getirdi.

"Bir yavrumu emziriyordum, bir yavrum da babasıyla başka odadaydı. İkisini birden depremde kaybettim." diyen Yaman, "Zaten hiç kendimizde değildik. Eşimin de acısı vardı, onu göremedim. Yaklaşık 2 ay Ankara'da hastanede yattı. 'Ömrüm bitti, yaşamım bitti, sona geldik.' dedim. Ama işte anneyiz babayız, her hafta 15 günde bir geliyorum yavrularıma. Ağustos gelince yangınımız kat kat artıyor. Rabbim düşmanıma dahi böyle bir acı göstermesin." ifadelerini kullandı.

Müteahhitlere de seslenen Yaman, "Lütfen malzemeden kaçırmayın. Sağlam bina yapın, fiyatını ona göre söyleyin. Allah'ın takdiri biliyoruz ama müteahhit olarak sizlere de çok iş düşüyor. Acılı bir anne olarak sesleniyorum." dedi.

Kocaeli'de mezarlıklarda dua edildi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde de depremde yaşamını yitirenler için 4 Temmuz Mahallesi'ndeki Yeni Mezarlığı'nda program düzenlendi.

Yakınlarının mezarlarını temizleyen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Kaymakam Osman Aslan Canbaba ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da ailelere başsağlığı diledi.

Programa, Karamürsel İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, AK Parti İlçe Başkanı Sait Mete, AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Şahin, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Suat Ülkü, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Adnan Bozkurt Göktekin, belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri de katıldı.

Öte yandan, İlçe Müftülüğünce hayatını kaybedenler için Merkez Yeni Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek