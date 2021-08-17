Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Avcılar'da çeşitli etkinliklerle anıldı
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Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Avcılar'da çeşitli etkinliklerle anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Avcılar'da çeşitli etkinliklerle anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için Avcılar'da, düzenlenen anma etkinliğinde sokak aralarında ıslık çalınıp Deprem Anıtı'na karanfiller bırakıldı.

17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için Avcılar'da, düzenlenen anma etkinliğinde sokak aralarında ıslık çalınıp Deprem Anıtı'na karanfiller bırakıldı.

İstanbul Avcılar'da, "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi için etkinlik düzenlendi. Depremde hayatını kaybedenlere saygı duruşuyla başlayan etkinlikte vatandaşlar, "Avcılar Ses Veriyor" adı altında deprem farkındalığı oluşturmak amacıyla pek çok sokakta evlerinin balkonundan düdük çaldı. Etkinlik, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin Havuz Meydanı'nda basın açıklaması yapmasıyla devam etti. Havuz Meydanı'nın önü ise depremde Avcılar'da hayatını kaybeden 246 vatandaşı temsilen 246 adet mum ile yazılan "Avcılar Ses Veriyor" yazısıyla dikkat çekti. Etkinliğe Başkan Hançerli'nin yanı sıra Avcılar Kent Konsey Başkanı Turgay Halisçelik de katıldı.

"246 İNSANIMIZIN ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUZ"

Depremin engellenemeyeceğini ama kentsel dönüşümle sağlam tedbirlerin alınabileceğini söyleyen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Belki depremi engelleyemiyoruz ama yapabileceğimiz şeyler var. Depreme karşı güvenli konutlar inşa etmek önemli. Sel felaketleri olmasın diye dere yataklarına yapılaşmanın olmaması önemli ve yine yangın durumunda söndürebilecek alet edevat konusunda güçlü olmamız ve bazı önlemler alınması önemli ve bu bizim yapabileceğimiz şeyler. Yaptığımız değerlendirmelerde bunlarda eksiklikler olduğunu görüyoruz ve bu eksikliklerimizi bir an önce tamamlamamız lazım. 246 insanımız yaşamını yitirdi. Elbette bunu unutmuyoruz. Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz ama bize düşen, akıllı insanlara düşen görev yeni acılar yaşanmasın diye yapılabilecek bir şeyler varsa bunu yapmak ve biz bunu yapmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Anma etkinliği Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı'nın önüne, deprem saatinin meydana geldiği gece saat 03.02'de karanfil koyulmasıyla sona erdi.

(Deniz Zeybek - Harun Özcüler/İHA)

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Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Avcılar'da çeşitli etkinliklerle anıldı
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Avcılar'da çeşitli etkinliklerle anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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