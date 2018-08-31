'Marmara Depremi'nde 6 metrelik tsunami olabilir'

Olası Marmara depreminin ardından dalgaların yüksekliğinin 6 metreyi bulabileceğini vurgulayan Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Başkanı Jeolog Prof. Dr. Şükrü Ersoy, tsunami tehlikesine karşı uyarılarda bulundu.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Doğa Bilimleri Araştırma Başkanı Jeolog Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 15 yıl içinde meydana gelmesi beklenen olası İstanbul depremiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sigortacı Gazetesi'ne konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, durumun ciddiyetini "Hepimiz aynı gemideyiz, birlikte batabiliriz" sözleriyle ifade etti.

"1509'daki İstanbul depreminin aynısı bugün gerçekleşirse 80 bin bina yıkılabilir. Bu, minimum 150 bin insanın hayatını kaybetmesi geliyor. Bu sayı 500 bine kadar çıkabilir. Geriye kalan 2 buçuk milyon insana geçici konaklama noktalarında günlerce, belki iki yıl bakmak zorunda kalacağız" sözleriyle en kötü senayondan bahseden Prof. Ersoy, deprem sonrası yaraların hızlıca sarılması için DASK'ın önemine vurgu yaptı: "DASK dünyaya örnek bir sigorta havuzu. Tüm dünyanın örnek aldığı DASK, binalarının zarar görmesinden etkilenen vatandaşların ferahlamasına yol açacak."

TSUNAMİ ATAKÖY'E KADAR İLERLEYEBİLİR

Prof. Dr. Ersoy olası İstanbul depremenin büyük dalgalara neden olabileceğini de sözlerine ekledi: "Olası İstanbul depremi, büyük ihtimal Marmara Denizi'nde olacak. Tsunami benim uzmanlık alanlarımdan bir tanesi. Bu konuda yetkin ve uzman biri olarak şunu söyleyebilirim: Marmara, kapalı deniz olmasına rağmen tsunami tehlikesi barındırıyor. Dalga yüksekliği Marmara'da 3 ile 6 metre arasında olabilir. Ama bir metrelik bir tsunami dalgasının İstanbul sahillerinden yüz metre içeri girmesi, sahildeki bütün arabaların denize çekilmesi anlamına geliyor. Bu yetmez mi? Mesela Ataköy dümdüz bir yer. Suyun önünde duvar olacak hiçbir şey yok. Tsunami dalgası Ataköy'ün sonuna kadar ilerleyecektir. Binalar sağlam olabilir ama deprem sonrası dışarı çıkmış insanlar sokağa taşan dalgalardan etkilenebilir. Tsunami dalgasıyla insanlar ölebilir."