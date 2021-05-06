Marmara denizini saran deniz salyaları uydudan bile görüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmara denizini saran deniz salyaları uydudan bile görüldü

Marmara denizini saran deniz salyaları uydudan bile görüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son 3 aydır Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünde etkili olan deniz salyası olarak bilinen müsilaj tabakasının uydu görüntüsü tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne serdi, Balık ve su samuru ölümlerine ve yol açıp tekne sahiplerini motor çalıştıramaz hale getiren salyaların özellikle...

Son 3 aydır Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünde etkili olan deniz salyası olarak bilinen müsilaj tabakasının uydu görüntüsü tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne serdi, Balık ve su samuru ölümlerine ve yol açıp tekne sahiplerini motor çalıştıramaz hale getiren salyaların özellikle Bursa kıyılarında Gemlik ve Mudanya ilçelerinde yoğunlukta olması dikkat çekti.

Marmara Denizi'nde aylardır etkili olan 'müsilaj' yani deniz salyası uydudan da görünür hale geldi. Uydu fotoğraflarında salyanın Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünde etkili olduğu ve Mudanya açıklarında ise halka oluşturduğu görüldü. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Önol'ün yayınladığı 4 Mayıs tarihli uydu fotoğrafında deniz salyası tabakasının Marmara'da ulaştığı boyutu ortaya koydu. Fotoğrafta denizin bir çok noktasında sarı şekilde görülen müsilaj, Mudanya açıklarında halka oluşturduğu, Gemlik Körfezi kıyılarında da yoğunlaştığı görülüyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki sahilleri ve yat limanını kaplayan deniz salyası temizlenmeyi bekliyor. İhlas Haber Ajansı tarafından dün drone görüntülerinde müsilaj tabakasının balıkçı teknelerinin çevresini kapladığı ve denizde ne kadar büyük bir alana etki ettiği gözler önüne serildi. Marmara Denizi'nde şubat aylarında görülmeye başlanan ve yaklaşık 3 aydır etkili olan deniz salyası mağduru olan ilçe sakinleri tabakanın biran önce temizlenmesini umut ediyor.

(Süleyman Aydın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

DENİZ SALYASIYLA KAPLANAN MUDANYA YAT LİMANI, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
DENİZ SALYASIYLA KAPLANAN MUDANYA YAT LİMANI, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
UYDUDAN MARMARA DENİZİ'Nİ SARAN SALYA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
UYDUDAN MARMARA DENİZİ'Nİ SARAN SALYA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Meteoroloji uyardı! Türkiye bugün sağanak yağışa teslim
Meteoroloji uyardı! Türkiye bugün sağanak yağışa teslim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Muslera Mesut Özil Cyle Larin Gökhan Töre Serdar Aziz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Marmara denizini saran deniz salyaları uydudan bile görüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 15:04:43. #1.14#

title