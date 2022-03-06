Marmara denizinde şiddetli poyraz: Çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi - Haberler

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Marmara denizinde şiddetli poyraz: Çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi

İhlas Haber Ajansı, Halil Dağ - Güncel
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Marmara denizinde şiddetli poyraz: Çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirlediTEKİRDAĞ Marmara Denizinde etkili olan şiddetli poyraz sebebiyle çok sayıda büyük ve küçük gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Marmara denizinde şiddetli poyraz: Çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi

TEKİRDAĞ Marmara Denizinde etkili olan şiddetli poyraz sebebiyle çok sayıda büyük ve küçük gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılardan sonra Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde beklenen poyraz etkisini göstermeye başladı. Poyraz fırtınasının etkisini göstermeye başlaması ile denizde bulunan çok sayıda şilep ve tanker Tekirdağ kıyılarına demirlerken, küçük balık tekneleri ise Süleymanpaşa balıkçı barınağına dönerek rıhtıma bağladı.

Şiddetli dalgalar kıyıları dövmeye devam ederken, poyraz fırtınası ile birlikte şehirde soğuk hava etkili oluyor. Balıkçılarda denize açılıp balık avlamak için fırtınanın dinmesini bekliyor. Marmara Denizindeki poyraz etkisini sürdürüyor.

Marmara denizinde şiddetli poyraz: Çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi

Marmara denizinde şiddetli poyraz: Çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi

Marmara denizinde şiddetli poyraz: Çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Güncel

Tekirdağ, Marmara, Güncel, Haberler

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