Marmara Denizinde 4 metre köpek balığı yakalandı - Haberler
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Marmara Denizinde 4 metre köpek balığı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Marmara Denizinde 4 metre köpek balığı yakalandı Marmara Denizine açılan balıkçıların ağına 4 metre uzunluğunda dev köpek balığı takıldı.

Marmara Denizinde 4 metre köpek balığı yakalandı

TEKİRDAĞ - Marmara Denizine açılan balıkçıların ağına 4 metre uzunluğunda dev köpek balığı takıldı.

1 Eylül av yasağının kalkmasında sonra Marmara Denizine açılan balıkçıların ağına dev köpek balığı takıldı. Tekneye alınıp Tekirdağ'a getirilen 4 metre uzunluğundaki dev köpek balığını gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı. Güçlükle bir aracın arkasına alınan dev köpek balığı olduğu alana sığamadı. Köpek balığını ilk kez gören bazı vatandaşlar fotoğraf çekme yarışına girdi.

Marmara Denizinde 4 metre köpek balığı yakalandı

Marmara Denizinde 4 metre köpek balığı yakalandı

Marmara Denizinde 4 metre köpek balığı yakalandı

Marmara Denizinde 4 metre köpek balığı yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri
Marmara Denizi'nde 4 metre uzunluğunda dev köpek balığı yakalandı

Marmara Denizi'nde 4 metre uzunluğunda dev köpek balığı yakalandı

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Haber: Marmara Denizinde 4 metre köpek balığı yakalandı - Haberler
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