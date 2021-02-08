Marmara Denizi ve Batı Karadeniz'de bugün kuvvetli fırtına bekleniyor
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Marmara Denizi ve Batı Karadeniz'de bugün kuvvetli fırtına bekleniyor

08.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:12
Marmara Denizi ve Batı Karadeniz'de bugün kuvvetli fırtına bekleniyor

Marmara Denizi ve Batı Karadeniz'de bugün kuvvetli fırtına tahmin ediliyor.

Marmara Denizi ve Batı Karadeniz'de bugün kuvvetli fırtına tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın, bugün öğle saatlerinden sonra, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90/kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Kuvvetli fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz'de ise bugün akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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