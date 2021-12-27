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Marmara Denizi ulaşımına lodos engeli

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Haberler | Güncel

Marmara Denizi ulaşımına lodos engeliTEKİRDAĞ Marmara Denizi'nde etkili olan lodos sebebiyle çok sayıda büyük gemi Tekirdağ kıyılarına demirlerken, balıkçılarda denize açılamadı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Marmara Denizi ulaşımına lodos engeli

TEKİRDAĞ Marmara Denizi'nde etkili olan lodos sebebiyle çok sayıda büyük gemi Tekirdağ kıyılarına demirlerken, balıkçılarda denize açılamadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Marmara Denizi'nde bu sabah lodos etkili olmaya başladı. Lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos sebebiyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ kıyılarına çevirerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilemeye devam ederken, çok sayıda balıkçı teknesi de lodos nedeniyle Süleymanpaşa Balıkçı Barınağında rıhtıma bağlanarak, denizdeki fırtınanın dinmesini bekliyor.

Marmara Denizi ulaşımına lodos engeli

Marmara Denizi ulaşımına lodos engeli

Marmara Denizi ulaşımına lodos engeli

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İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri

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