Marmara Denizi turuncuya boyandı Marmara Denizi turuncuya boyandı Her aynı tarihlerde turuncuya boyanıyor Marmara Denizinde kıyısın olan Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahil çizgisi boyunca turuncuya boyandı.

Marmara Denizi turuncuya boyandı

Her aynı tarihlerde turuncuya boyanıyor

TEKİRDAĞ - Marmara Denizinde kıyısın olan Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahil çizgisi boyunca turuncuya boyandı.

Marmara Denizinde kıyısın olan Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahil kent merkezi boyunca turuncu renge boyandı. Sahilde turuncu rengi gören bazı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı vatandaşlarda cep telefonlarını alarak fotoğraf çekmeye çalıştı.

Turuncu renk merak konusu olurken, her yıl bu tarihlerde denize planktonlar nedeniyle turuncu rengin meydana geldiği ifade edildi. Ayrıca denizde her yıl aynı tarihlerde denize bu turuncu renk meydana geliyor.



"Bütün doğada olduğu gibi denizde de uyanış başlar"

Denizdeki turuncu renkle ilgili uzmanlar tarafından da çeşitli açıklamalar yapıldı. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamanın devamında, "İlkbahar ve yaz mevsiminde bütün doğada olduğu gibi denizde de uyanış başlar. Bazı canlılar bu uyanıştan nasibini alarak çoğalır. Plankton denilen biyolojik canlı, çoğalma sırasında kendi içerisinde patlama yaşar. Bu patlamaya bağlı olarak da planktonun türüne göre deniz turuncu, kahverengi, yeşil ve kırmızı renklerine boyanır. Planktonun aşırı biçimde çoğalmasına bağlı kıyı şeridi boyunca renkler oluşur. Çünkü bu canlının içerisinde renk hücreleri vardır. Bu renklenme Tekirdağ'ın Şarköy ve Hoşköy sahillerinden başlayıp oradan itibaren kıyı şeridinden Marmara'nın içlerine doğru gider. Bu canlıya diğer adıyla 'noctiluca' denilir" denildi.



"Korkuya ve telaşa mahal verecek bir durum söz konusu değildir"

Açıklamanın devamında, "Denizde yaşanan renk değişiminde korkuya ve telaşa mahal verecek bir durum söz konusu değildir. Bu canlı iki tane kamçısı olan tek hücreli bir biyolojik canlıdır. Dış görünüş olarak deniz anasına benzetilir ama deniz anasından farklıdır. Türkiye'nin tüm kıyılarında bulunur. Buna doğal bir ekolojik olay diyebiliriz. Bu geçici bir olaydır. Telaşa mahal verecek bir evsel, kentsel veya endüstriyel atıkların oluşturduğu kirlilik değildir" şeklinde ifadelere yer verildi.

Kaynak: İHA