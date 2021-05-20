Marmara Denizi'nin birçok noktasına yayılan "deniz salyası" Gemlik'te dereleri kapladı
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Marmara Denizi'nin birçok noktasına yayılan "deniz salyası" Gemlik'te dereleri kapladı

Marmara Denizi'nin birçok noktasına yayılan 'deniz salyası' Gemlik'te dereleri kapladı
Anadolu Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

Marmara Denizi sahillerine yakın bölgelerde birçok noktada görülen deniz salyası (müsilaj), Bursa'nın Gemlik ilçesindeki derelerin denize döküldüğü alanlara da yayıldı.

Marmara Denizi sahillerine yakın bölgelerde birçok noktada görülen deniz salyası (müsilaj), Bursa'nın Gemlik ilçesindeki derelerin denize döküldüğü alanlara da yayıldı.

Gemlik Körfezi'ni kaplayan deniz salyası, ilçede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle derelerde de görüldü.

Beyaz tabakanın, dereye de yayılması çevre sakinlerini rahatsız etti.

Müsilaj, derelerde yaklaşık 600 metre kadar yayıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

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