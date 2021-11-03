Marmara Denizi'ni midyeler temizleyecek

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, " Marmara Denizi, 45 bin ton yıllık midye üretim kapasitesine ulaşacak. Bu kapsamda bir nevi biyolojik su arıtma sistemi kuruyoruz. Böylece saatte 22,5 milyar litre su, midyeler tarafından filtre edilerek temizlenecektir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nda müsailaj ile mücadelede bakanlığın çalışmalarını anlattı. Bakan Pakdemirli, Marmara Denizi'nin önemli kirlilik baskısı altında olduğunu söyleyerek, "Marmara Denizi'nde genel olarak hamsi, istavrit, sardalya türleri başta olmak üzere toplam 62 türde ekonomik değere sahip deniz ürününün avcılığı yapılmaktadır. 2020 yılı TÜİK verilerine göre Marmara Denizi'nde avlanan su ürünleri miktarı yüzde 6,3'e düşmüş olmasına rağmen; doğrudan 22 bin 213, dolaylı olarak da 100 bin kişiye gelir kaynağı oluşturmaktadır" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Ekonomi Haberleri

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