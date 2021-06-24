Marmara Denizi'nden toplam 6 bin 159 metreküp müsilaj temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar Marmara Denizi'nden toplam 6 bin 159 metreküp müsilajın (deniz salyası) temizlendiğini bildirdi.