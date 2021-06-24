Marmara Denizi'nden toplam 6 bin 159 metreküp müsilaj temizlendi
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Marmara Denizi'nden toplam 6 bin 159 metreküp müsilaj temizlendi

Marmara Denizi'nden toplam 6 bin 159 metreküp müsilaj temizlendi
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar Marmara Denizi'nden toplam 6 bin 159 metreküp müsilajın (deniz salyası) temizlendiğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar Marmara Denizi'nden toplam 6 bin 159 metreküp müsilajın (deniz salyası) temizlendiğini bildirdi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğine ilişkin, şu bilgileri aktardı:

"Marmara Denizimizdeki müsilaj seferberliğimizin 16'ncı gününde 421 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik. 23 Haziran günü ile birlikte toplam 6 bin159 metreküp müsilajı Marmara Denizimizde temizledik. 23 Haziran itibarıyla illerimizde, İstanbul 2 bin 534 metreküp, Kocaeli 424 metreküp, Bursa 133 metreküp, Tekirdağ 153 metreküp, Balıkesir 631 metreküp, Çanakkale 648 metreküp, Yalova 1636 metreküp müsilajı 360 bölgedeki çalışmalarımızla bertaraf ettik."

Kurum, "Düzenli sürdürdüğümüz denetimlerimizde mevzuata aykırı davranan 20 işletmeye faaliyetten men cezası verdik. Toplam 6 bin 148 denetimde işletmelere 13 milyon 897 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara Denizimizdeki çalışmalarımızı 7/24 esasıyla sürdürüyoruz." bilgisini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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