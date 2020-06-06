Marmara Denizi'nden çıkan atıkları sergilediler TEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa Belediyesi, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Marmara Denizi'nde dalgıçlarla temizlik yaptı.

TEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa Belediyesi, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Marmara Denizi'nde dalgıçlarla temizlik yaptı. Denizin dibinden çıkarılanlar, farkındalık yaratmak için sergilendi.

Süleymanpaşa ilçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Marmara Denizi'nde gönüllü dalgıçlar ve kepçe yardımıyla temizlik yaptı. Dalgıçlar denizin dibinden, aralarında demirler ile otomobil lastiklerinin de bulunduğu çöpleri, kepçe yardımıyla kıyıya çıkardı.Denizden çıkarılanlar, farkındalık yaratmak için Tarihi Bedesten önünde sergilendi. Bir fotoğraf sergisinin de yer aldığı bedesten önünde açılan stantlarda ise broşür dağıtıldı.

Kaynak: DHA