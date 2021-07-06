Son dakika haberleri... Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 10 bin 941 metreküp müsilajı bertaraf ettik
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Son dakika haberleri... Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 10 bin 941 metreküp müsilajı bertaraf ettik

Son dakika haberleri... Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 10 bin 941 metreküp müsilajı bertaraf ettik
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde toplam 10 bin 941 metreküp müsilajı temizlediklerini açıkladı.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde toplam 10 bin 941 metreküp müsilajı temizlediklerini açıkladı.

Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinde 28'inci günün geride kaldığını belirtti. Kurum, "5 Temmuz'daki çalışmalarımızla; toplam 10 bin 941 metreküp müsilajı bertaraf ettik. 9 bin 27 denetimi tamamladık. 610 bölgede çalıştık. Marmara bugün artık daha temiz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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