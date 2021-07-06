Son dakika haberleri... Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 10 bin 941 metreküp müsilajı bertaraf ettik

Gelen son dakika haberine göre ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde toplam 10 bin 941 metreküp müsilajı temizlediklerini açıkladı.