Son dakika haber | Bakan Kurum: 10 bin 664 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik
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Son dakika haber | Bakan Kurum: 10 bin 664 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik

Son dakika haber | Bakan Kurum: 10 bin 664 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde başlatılan müsilaj temizleme seferberliğinin 27 gündür sürdürüldüğünü belirterek, "4 Temmuz'da topladığımız müsilajla birlikte 10 bin 664 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik" dedi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde başlatılan müsilaj temizleme seferberliğinin 27 gündür sürdürüldüğünü belirterek, "4 Temmuz'da topladığımız müsilajla birlikte 10 bin 664 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik" dedi.

Bakan Kurum, Marmara Denizi'nde kirliliğe yol açan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için başlatılan temizlik çalışmasına ilişkin Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu. Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme seferberliğini 27'nci günde de sürdürdüklerini belirterek, "Çalışmalarımızda güzel sonuçlar elde ediyoruz. 4 Temmuz'da topladığımız müsilajla birlikte 10 bin 664 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik. 4 Temmuz itibarıyla illerimizde; İstanbul 6 bin 66 metreküp, Kocaeli 476 metreküp, Bursa 166 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 811 metreküp, Çanakkale 918 metreküp ve Yalova'da 2 bin 73 metreküp müsilajı, 601 bölgedeki çalışmalarımızla bertaraf ettik. Karadan 413, denizden 188 bölgede çalıştık. Denetimlerimizin 27'nci gününde toplam; 8 bin 739 denetimi tamamladık, 2 bin 282 atık su numunesini çevre laboratuvarlarımızda inceledik. Marmara Denizi'miz ve deniz canlılarımız için hız kesmeden çalışarak denizimizi temizliyoruz" dedi. 


Son dakika haber | Bakan Kurum: 10 bin 664 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik
Son dakika haber | Bakan Kurum: 10 bin 664 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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