Marmara Denizi'ndeki müsilajın son durumu havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmara Denizi'ndeki müsilajın son durumu havadan görüntülendi

Marmara Denizi'ndeki müsilajın son durumu havadan görüntülendi
Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajın (deniz salyası) son durumu, Kocaeli'den havalanan deniz uçağında yer alan Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

ŞENGÜL AZBAY-TAHİR TURAN EROĞLU - Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajın (deniz salyası) son durumu, Kocaeli'den havalanan deniz uçağında yer alan Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deniz uçağıyla İzmit Körfezi ve Marmara Denizi'nin doğusunda denetimlerini ve gözlemlerini sürdürüyor.

Burada yapılan uçuşlarda, müsilajın etkili olduğu bölgeler düzenli şekilde havadan takip ediliyor.

Pilot Orkun Boyacı yönetimindeki deniz uçağıyla İzmit ilçesindeki Sekapark'tan havalanan AA ekibinin çektiği görüntülere, müsilajın deniz yüzeyinde etkisini kaybettiği yansıdı.

Uçuş izlenimlerini AA muhabiriyle paylaşan Boyacı, İzmit Körfezi ve Marmara Denizi'nin doğu kesiminde çevrenin korunması çalışmalarına destek vermek amacıyla denetim uçuşları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Müsilajla ilgili gözlemlerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bildirdiklerini kaydeden Boyacı, "Yaptığımız iş tamamen çevreyi koruma adına, duyarlı bir iş. Müsilaj eskisi kadar su yüzeyinde yer almıyor." dedi.

9 bin 959 metreküp müsilaj temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" çerçevesinde başlattığı temizlik seferberliği kapsamında Kocaeli'de de birçok noktada çalışma gerçekleştiriliyor.

Kıyıların bazı kısımlarında toplu bulunan müsilaj, tekne, deniz süpürgeleri ve dalgıçların desteğiyle toplanarak, bertaraf için kentteki arıtma tesisine götürülüyor.

Bakanlık tarafından 8 Haziran'da başlatılan seferberlik sayesinde Marmara Denizi'nden 1 Temmuz itibarıyla 9 bin 959 metreküp müsilaj temizlendi.

Öte yandan, Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamında 22 Haziran'da İzmit Körfezi ve Pendik açıklarındaki 5 farklı noktaya oksijen seviyesini artıracak cihazlar bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

Cumhurbaşkanı Kararı ile 3 fakülte ve 2 enstitü kuruldu
Cumhurbaşkanı Kararı ile 3 fakülte ve 2 enstitü kuruldu
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Marmara Denizi müsilajdan tamamen kurtarılana dek çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecektir.'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Marmara Denizi müsilajdan tamamen kurtarılana dek çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecektir."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş
Magazin Şener Şen Şevval Şahin Şeyma Subaşı Çağla Altunkaya
Spor Erol Bulut Cedi Osman Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Marmara Denizi'ndeki müsilajın son durumu havadan görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 12:16:16. #1.15#

title