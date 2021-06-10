Marmara Denizi'ndeki müsilajı araştırmak için komisyon kurulmasına karar verildi
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Marmara Denizi'ndeki müsilajı araştırmak için komisyon kurulmasına karar verildi

Marmara Denizi'ndeki müsilajı araştırmak için komisyon kurulmasına karar verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajı araştırmak için komisyon kurulmasına karar verildi.

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajı araştırmak için komisyon kurulmasına karar verildi.

TBMM Genel Kurulunda beş partinin müsilaj ile ilgili ortak önergeleri görüşüldü. Görüşmelerin ardından müsilaj sorununu araştırmak ve çözüm bulmak için Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Komisyon çalışma süresi üç ay olacak ve komisyon 19 üyeden oluşacak.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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