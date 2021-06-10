Marmara Denizi'ndeki müsilaj havadan görüntülendi
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Marmara Denizi'ndeki müsilaj havadan görüntülendi

Marmara Denizi'ndeki müsilaj havadan görüntülendi
Anadolu Ajansı / Kübra Kara - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nde görülen müsilaj (deniz salyası) havadan görüntülendi.

Marmara Denizi'nde görülen müsilaj (deniz salyası) havadan görüntülendi.

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj, İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki sahil ilçelerinde görülmeye devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda Kartal ve Maltepe sahillerini kaplayan müsilaj, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada ve Büyükada açıklarında beyaz tabaka halinde havadan görüntülendi.

Marmara Denizi açıklarında da etkisini sürdüren müsilaj, bazı bölgelerde yoğun olurken bazı bölgelerde ise seyrek dalga şeklinde gözlemlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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