Marmara Denizi'ndeki müsilaj havadan görüntülendi
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Marmara Denizi'ndeki müsilaj havadan görüntülendi

Marmara Denizi'ndeki müsilaj havadan görüntülendi
Anadolu Ajansı / Kübra Kara - Haberler | Güncel

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak bilinen "müsilaj" havadan görüntülendi.

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak bilinen "müsilaj" havadan görüntülendi.

Doğaya zarar veren müsilajın etkisi Marmara Denizi'nde devam ediyor.

Havadan yapılan görüntülemede, Marmara Denizi açıklarında ve Anadolu yakasının sahil şeridinde oluşan deniz salyası, beyaz tabaka halinde görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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