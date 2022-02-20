Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de Marmara Denizi'nde, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Şarköy ilçesine 6,25 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Deprem Tekirdağ ve ilçelerinde de hissedildi.

Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremi hafif şekilde hissettiklerini, yaptıkları ilk incelemede ilçede herhangi bir sıkıntı bulunmadığının belirlendiğini söyledi.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var da depremle ilgili belediyeye olumsuz ihbarın ulaşmadığını belirtti.

Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Marmara Denizi, Tekirdağ, Deprem, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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