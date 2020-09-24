Marmara Denizi'ndeki deprem
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Marmara Denizi'ndeki deprem

24.09.2020 17:39 | Son Güncelleme: 24.09.2020 17:43
Marmara Denizi'ndeki deprem

İstanbul Valiliği, kentte hissedilen deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluğun şu ana kadar bildirilmediğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, kentte hissedilen deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluğun şu ana kadar bildirilmediğini açıkladı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 16.38'de Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semra Orkan

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