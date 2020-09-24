Marmara Denizi'ndeki deprem
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Marmara Denizi'ndeki deprem

24.09.2020 16:57 | Son Güncelleme: 24.09.2020 17:00
Marmara Denizi'ndeki deprem

Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Marmara Ereğlisi'nde saat 16.38'de meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul'da ev ve işyerlerinde bulunan bazı vatandaşlar, cadde ve sokaklara indi.

18.87 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenen depremin yarattığı kısa süreli sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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