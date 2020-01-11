Marmara Denizi'ndeki deprem
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Marmara Denizi'ndeki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin şiddetinin "V Oldukça Güçlü" olarak hesaplandığını bildirdi.

11.01.2020 20:18 | Son Güncelleme: 11.01.2020 20:18
Marmara Denizi'ndeki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), 'nde meydana gelen depremin şiddetinin "V Oldukça Güçlü" olarak hesaplandığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin, AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre, "Maksimum Şiddet: V Oldukça Güçlü" olarak hesaplandığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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