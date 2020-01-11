Marmara Denizi'ndeki deprem
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Marmara Denizi'ndeki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.

11.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:10
Marmara Denizi'ndeki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), 'nde açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA
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