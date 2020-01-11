Marmara Denizi'ndeki deprem

11.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:02

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun iletilmediğini bildirdi.

İmamoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu ifadelere yer verdi:

"Meydana gelen deprem sonrası AKOM koordinasyonunda tüm ekiplerimiz görev başında. Şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum söz konusu değil. İstanbul'umuza geçmiş olsun."

Kaynak: AA