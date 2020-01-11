Marmara Denizi'ndeki deprem
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Marmara Denizi'ndeki deprem

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun iletilmediğini bildirdi.

11.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:02
Marmara Denizi'ndeki deprem

Büyükşehir Belediye Başkanı , merkez üssü Silivri açıkları olan 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun iletilmediğini bildirdi.

İmamoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu ifadelere yer verdi:

"Meydana gelen deprem sonrası AKOM koordinasyonunda tüm ekiplerimiz görev başında. Şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum söz konusu değil. İstanbul'umuza geçmiş olsun."

Kaynak: AA
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