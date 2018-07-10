Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, balık stoklarının belirlenmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Su Ürünleri Bölümü, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsünce, Marmara Denizi'ndeki balık stokları araştırılıyor.

"Marmara Denizi Ekonomik Demersal Balık Türlerinin Popülasyon Yapısı ve Stok Tahmini" projesini yürüten ekip, Bandırma Limanı'ndan Marmara Denizi'ne açıldı.

Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Su Ürünleri Bölümü Başkanı su ürünleri yüksek mühendisi Alparslan Kara, ekibin hareketinden önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, araştırmanın iki yıldır devam ettiğini belirtti.

Araştırma kapsamında, 34 çalışma istasyonunda çekim yaptıklarını kaydeden Kara, "Bütün Marmara Denizi'ni taramaya gayret ediyoruz. Bu sene aralık ayı itibariyle son saha çalışmamızı yapıp, gelecek yıl da sonuç raporunu vermeye çalışacağız." dedi.

Kara, bu çalışmalar sonunda, Marmara Denizi'nde özellikle ekonomik öneme sahip balıkların stoklarının durumuyla ilgili önemli verilere sahip olacaklarına işaret ederek, "Bu veriler sürdürülebilir balıkçılık yönetimine önemli katkılarda bulunacak. Yani denizimizde hangi balıklar, aşağı yukarı tahmini olarak ne kadar var? Ne kadarını avlayabiliriz? Bu yönetimi nasıl oluşturabiliriz ve ileriki yıllara stoklarımızı daha verimli bir şekilde nasıl taşıyabiliriz, bununla ilgili önemli sonuçlar elde etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Daha önce de çeşitli araştırmalar yaptıklarını anlatan Kara, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda Erdek, Bandırma ve Saros Körfezi'nde dağılım gösteren balıkların yumurta ve larvalarının, çeşitlilik, bolluk ve dağılımının araştırılmasına yönelik üç ayrı proje gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra 'Marmara Denizi'ne Giriş Yapan Lesepsiyen (Indo-Pasifik ve Kızıldeniz kökenli) Balık Türlerinin Araştırılması' ve 'Marmara Denizi'ndeki Derin Su Pembe Karidesi'nin Stok Durumunun İzlenmesi ve Yönetimi' projelerini de tamamlayarak, bu projelerden elde ettiğimiz sonuçları bakanlığımıza gönderdik."