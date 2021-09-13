Marmara Denizi'nde zıpkınla balık avı şampiyonasında orfoz görüntülendi

Bandırma Körfezi'nde düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası'na katılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zıpkınla Balık Avı Takımı üyesi ve milli sporcu Fırat Yağcı tarafından bir orfoz görüntülendi.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İlhan Deveci, AA muhabirine, şampiyonaya 100'ü aşkın sporcunun katıldığını söyledi.

Katılımcıların bölgeyi iyi tanıdığını belirten Deveci, "Araştırma dalışı ya da yarışmada yaptıkları dalışlar neticesinde orfoz balığı tespit ettiler. Orfozu da 1960'lı yıllardan bu yana Marmara Denizi'nde biz göremiyorduk." dedi.

Deveci, orfozla ilgili kitabı bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden Prof. Dr. Murat Bilecenoğlu ile görüşerek akademik araştırma yaptığını aktardı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Zıpkınla Balık Avı Takımı'nın kurucusu da olan Deveci, şunları kaydetti:

"Prof. Dr. Bilecenoğlu hocam, bunun çok önemli bir haber olduğunu belirterek 'Somut bir tespit yapılmamıştı uzun yıllardan bugüne kadar. Gereken ilgiyi ve değeri görür' dedi. Marmara Denizi'nde İlhanlar köyü açıklarında takriben 22 metrede böyle bir tespit yapıldı. 1960'lı yıllardan bugüne kadar kayıta geçen kirlilikler nedeniyle Marmara'yı terk eden ve orada yaşam alanı bulamayan orfozu tekrar görüntülemek bilim dünyası açısından, Türkiye açısından ya da Marmara'da yapılan temizlik çalışmaları açısından önemli bir veri. Bu balığın yaşaması için Marmara Denizi'nin zemini çok elverişli, dip yapısı çok müsait ama su kirliğinden dolayı bu yoktu. Şimdi buraya dönmüş olması çok önemli."