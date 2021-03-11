TEKİRDAĞ Marmara Denizi'nde yunusların dansı drone ile görüntülendi
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TEKİRDAĞ Marmara Denizi'nde yunusların dansı drone ile görüntülendi

11.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:39

Marmara Denizi'nde yunusların dansı drone ile görüntülendiTEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında grup yunusun dansları drone ile havadan görüntülendi.

Marmara Denizi'nde yunusların dansı drone ile görüntülendi

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında grup yunusun dansları drone ile havadan görüntülendi.

Tekirdağ'da fotoğrafçılık yapan Yavuz Kuğu, Şarköy ilçesi açıklarında drone ile havadan görüntü alırken, bir grup yunus gördü. Drone ile görüntülenen yunusların akrobatik hareketleri renkli görüntülere sahne oldu. Su yüzüne çıkıp danslar eden yunuslar, bir süre sonra gözlerden kayboldu. Yunusları görüntüleyen Kuğu, Yunuslar denizde görsel şölen sundular dedi.

TEKİRDAĞ Marmara Denizi'nde yunusların dansı drone ile görüntülendi
TEKİRDAĞ Marmara Denizi'nde yunusların dansı drone ile görüntülendi
TEKİRDAĞ Marmara Denizi'nde yunusların dansı drone ile görüntülendi
TEKİRDAĞ Marmara Denizi'nde yunusların dansı drone ile görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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