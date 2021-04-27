MARMARA DENİZİ'NDE YUNUSLARIN BALIKÇI TEKNELERİYLE DANSI KAMERADA
MARMARA Denizi açıklarında yunusların, balıkçı teknelerine eşlik etmesi Cankurtaran Sahili'nden görüntülendi.
MARMARA Denizi açıklarında yunusların, balıkçı teknelerine eşlik etmesi Cankurtaran Sahili'nden görüntülendi. Yunus sürüsünün teknelere eşlik ettiği anlar görsel şölen oluşturdu.
- İstanbul
Marmara Denizi açıklarında sabahın erken saatlerinde görünen yunuslar, balıkçı teknelerine eşlik etti. Cankurtaran Sahili'nde beliren yunus sürüsü, yaklaşık 5 dakika deniz yüzeyinde göründükten sonra gözden kayboldu. Yunusların teknelere eşlik ettiği anlar görsel şölen oluşturdu.
Görüntü dökümü:-----------------------Yunuslardan görüntü-Tekneyle balık tutanlardan görüntü-Genel ve detaylar görüntüler
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı