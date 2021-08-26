Marmara Denizi'nde yunuslardan görsel şölen
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Marmara Denizi'nde yunuslardan görsel şölen

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nde yunuslardan görsel şölen Marmara Denizi'nde görüntülenen yunusların yaptığı geçiş; şovlarıyla izleyenleri mest ediyor.

Marmara Denizi'nde yunuslardan görsel şölen

BURSA - Marmara Denizi'nde görüntülenen yunusların yaptığı geçiş; şovlarıyla izleyenleri mest ediyor.

Marmara Denizi'nin en güzel plajlarından Fıstıklı'da bir vatandaş tarafından kayda alınan yunusların gösteri yaparak ilerlemeleri dikkat çekti. Sanki kayda alındığını bilen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu. Kış aylarında sık sık körfeze gelen yunuslar, belli süre sonra geri dönüyor.

Marmara Denizi'nde yunuslardan görsel şölen
Marmara Denizi'nde yunuslardan görsel şölen
Marmara Denizi'nde yunuslardan görsel şölen
Marmara Denizi'nde yunuslardan görsel şölen

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur

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