Marmara Denizi'nde ulaşıma şiddetli rüzgar engeli
Marmara Denizi'nde şiddetli rüzgar, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.
16.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:58
Marmara Denizi'nde şiddetli rüzgar, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Ulaşımı Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.
Buna göre, 16.15 - 17.30 saatlerinde Karamursel-Hereke arasında karşılıklı seferler, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
Hava koşullarının düzelmesinin ardından iptal edilen seferlere yeniden başlanacağı öğrenildi.
Kaynak: AA