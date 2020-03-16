Marmara Denizi'nde ulaşıma şiddetli rüzgar engeli Marmara Denizi'nde şiddetli rüzgar, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Marmara Denizi'nde şiddetli rüzgar, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Ulaşımı Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Buna göre, 16.15 - 17.30 saatlerinde Karamursel-Hereke arasında karşılıklı seferler, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Hava koşullarının düzelmesinin ardından iptal edilen seferlere yeniden başlanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA