Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.
31.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:17
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.
Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.
Poyraz nedeniyle küçük tekne balıkçıları ise denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte poyrazın yarın da etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA