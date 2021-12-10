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Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli

Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı, dalgalar zaman zaman sahil şeridindeki bariyerleri aştı.

Balıkçı Hüseyin Oğuz, AA muhabirine, hava normale dönene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini söyledi.

Lodosun yarın da etkili olması bekleniyor.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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