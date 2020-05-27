Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Tekirdağ sahiline demirledi. Bu arada lodos, küçük tekne balıkçılarını da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı. Kaynak: AA