Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
27.05.2020 13:07 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:44
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Tekirdağ sahiline demirledi.
Bu arada lodos, küçük tekne balıkçılarını da olumsuz etkiledi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.
Kaynak: AA