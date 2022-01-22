Marmara Denizi'nde ulaşım normale döndü

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Bölgede 3 gündür hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesi üzerine, Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, rotalarına devam etti.

Lodos nedeniyle balığa çıkamayan küçük tekne balıkçıları bugün denize açılacak.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte soğuk hava etkili oluyor.