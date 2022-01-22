Marmara Denizi'nde ulaşım normale döndü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marmara Denizi'nde ulaşım normale döndü

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nde lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Bölgede 3 gündür hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesi üzerine, Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, rotalarına devam etti.

Lodos nedeniyle balığa çıkamayan küçük tekne balıkçıları bugün denize açılacak.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte soğuk hava etkili oluyor.

Marmara Denizi'nde ulaşım normale döndü

Marmara Denizi'nde ulaşım normale döndü

Marmara Denizi'nde ulaşım normale döndü

Marmara Denizi'nde ulaşım normale döndü

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

Marmara Denizi, Tekirdağ, Tanker, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title