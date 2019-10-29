Marmara Denizi'nde trol avcılığıyla mücadele

Marmara Denizi'nde trol avcılığıyla mücadele

Tekirdağ'da polis ekipleri, Marmara Denizi'nde trol avcılığıyla mücadele kapsamında balıkçı barınağında 4 trol kapısı buldu.

29.10.2019 18:34
Marmara Denizi'nde trol avcılığıyla mücadele

Tekirdağ'da polis ekipleri, Marmara Denizi'nde trol avcılığıyla mücadele kapsamında balıkçı barınağında 4 trol kapısı buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, balık yavrularının ölümü ve deniz canlılarının neslini tehdit etmesi nedeniyle yasaklanan trol avcılığıyla mücadelesini sürdürüyor.

Ekipler, ihbar üzerine Tekirdağ Balıkçı Barınağı'nda yaptığı denetimlerde 4 trol kapısı buldu.

Trol kapıları bir tekneye konularak götürüldü.

Kaynak: AA

VİDEO: Marmara Denizi'nde trol avcılığıyla mücadele
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