Marmara Denizi'nde Tekirdağlı balıkçıların ağına köpek balığı takıldı - Haberler
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Marmara Denizi'nde Tekirdağlı balıkçıların ağına köpek balığı takıldı

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Marmara Denizi'nde Tekirdağlı balıkçıların ağına köpek balığı takıldı

Tekirdağ'da denize açılan balıkçıların ağına "sapan" cinsi köpek balığı takıldı.

Tekirdağ'da denize açılan balıkçıların ağına "sapan" cinsi köpek balığı takıldı.

Bir grup balıkçı avlanmak üzere Süleymanpaşa ilçesinden Marmara Denizi'ne açıldı.

Attıkları ağlarını bir süre sonra çeken balıkçılar, Doğayı Koruma Birliği (IUCN) listesinin "hassas" kategorisinde yer alan "sapan" cinsi köpek balığının yakalandığını gördü.

Diğer köpek balıklarının aksine uzun kuyruğa sahip hayvan su ürünleri haline getirildi.

Sapan cinsi köpek balığı avını kuyruğuyla vurup sersemletmesiyle biliniyor.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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Haber: Marmara Denizi'nde Tekirdağlı balıkçıların ağına köpek balığı takıldı - Haberler
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