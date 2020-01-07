Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürüyor
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Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürüyor

Marmara Denizi'nde dünden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımını zorlaştırıyor.

07.01.2020 15:17 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:18

'nde dünden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımını zorlaştırıyor.

Hızı zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 20 şilep ile tanker, , Şarköy ve Marmara Ereğlisi sahillerine demirledi.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan küçük tekne balıkçıları, bugün de denize açılamadı.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşlara poyraza karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürüyor
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