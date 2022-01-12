Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Tekirdağ'da hızı saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker bekleyişini sürdürüyor.

Rüzgar balıkçıları da olumsuz etkiledi. 2 gündür ava çıkamayan küçük balıkçı tekneleri, bugün de denize açılamadı.

Hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü kentte poyrazın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan, olumsuz hava şartları dolayısıyla Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılacak eğitim uçuşları iptal edildi.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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