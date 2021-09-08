Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nde poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Marmara Denizi'nde poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ'da hızı saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker, bekleyişini sürdürüyor.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle 3 gündür ava çıkamayan balıkçılar, bugün de denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın gün boyu etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Yaşar Güler Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Derya Baykal Derya Şensoy Kaan Yıldırım
Spor Diego Marcao Çağdaş Atan Şenol Güneş Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 13:44:44. #1.16#

title