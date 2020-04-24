Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor Marmara Denizi'nde poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Marmara Denizi'nde poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ'da hızı saatte 50 kilometreye kadar ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, bugün de bekleyişini sürdürüyor.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan küçük tekne balıkçıları, bugün de denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın gün boyu etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA