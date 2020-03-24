Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor Marmara Denizi'nde şiddetli poyraz, dünden bu yana deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Marmara Denizi'nde şiddetli poyraz, dünden bu yana deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, bugün de bekleyişini sürdürüyor.

Şiddetli poyraz balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan tekneler bugün de denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte yağışlı hava da etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA