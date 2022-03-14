Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti - Haberler

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Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle Tekirdağ açıklarında bekleyen şilep ve tankerler rotalarına devam etti.

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle Tekirdağ açıklarında bekleyen şilep ve tankerler rotalarına devam etti.

Bölgede bir haftadır devam eden ve hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Tekirdağ açıklarında demirli yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker rotalarına devam etti.

Poyraz nedeniyle denize açılamayan küçük tekne balıkçıları da havanın düzelmesiyle bugün ava çıkacak.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, rüzgarın dinmesiyle balıkçıların bir haftalık zorunlu paydosunun sona erdiğini söyledi.

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel, Haberler

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