Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle Tekirdağ açıklarında bekleyen şilep ve tankerler rotalarına devam etti.

Bölgede 3 gündür süren ve hızı zaman zaman saatte 45 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisini kaybetmesiyle, deniz ulaşımı normale döndü. Tekirdağ açıklarında demirli yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker bulundukları yerden ayrıldı.

Poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıkma hazırlığına başladı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, rüzgarın dinmesiyle balıkçıların zorunlu paydosunun sona erdiğini, avlanmak için yeniden hazırlandıklarını söyledi.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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