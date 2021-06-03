"Marmara Denizi'nde Müsilaj Problemi ve Çözüm Önerileri"Çalıştayı Düzenleniyor
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"Marmara Denizi'nde Müsilaj Problemi ve Çözüm Önerileri"Çalıştayı Düzenleniyor

'Marmara Denizi'nde Müsilaj Problemi ve Çözüm Önerileri'Çalıştayı Düzenleniyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destek ve iş birliği ile 4 Haziran 2021 tarihinde "Marmara Denizi'nde Müsilaj Oluşumu ve Çözüm Önerileri"A başlıklı çevrimiçi çalıştay düzenlenecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destek ve iş birliği ile 4 Haziran 2021 tarihinde "Marmara Denizi'nde Müsilaj Oluşumu ve Çözüm Önerileri"A başlıklı çevrimiçi çalıştay düzenlenecek.

Deniz Müsilajına yönelik çözüm önerileri konuşulacak

Marmara Denizi'nin mevcut çevresel durumu ve bunun deniz ekosistemine etkileri, kentsel atıksu yükü ve projeksiyonlar, su ürünleri ve turizm başta olmak üzere çevre yönetiminin sektörel etkileri, tarımsal kirlilik ve gemilerden kaynaklı kirlilik konularının ele alınacağı bu programda, A Marmara Belediyeler Birliği (MBB) merkezi yönetim, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla birlikte bir ortak eylem planı geliştirilmesi planlanıyor.

TÜBİTAK MAM ÇTÜE çalıştayda Marmara Denizi'nin güncel durumu hakkında bilgi paylaşımında bulunacak

Çalıştayda, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü'nden (ÇTÜE) Uzman Araştırmacı Dr. İbrahim Tan, A 2014 yılından bu yana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen ve TÜBİTAK MAM ÇTÜE tarafından koordine edilen DEN-IZ projesinde yapılan çalışmalar ve sonuçları ile Marmara Denizi üzerindeki baskılar hakkında bilgi paylaşımında bulunacak.

Çalıştay ile ilgili detaylı bilgi ve katılım için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

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