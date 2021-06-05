Marmara Denizi'nde müsilaj için dalış yapıldı
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Marmara Denizi'nde müsilaj için dalış yapıldı

Marmara Denizi'nde müsilaj için dalış yapıldı
Anadolu Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Marmara Denizi kıyılarında son dönemde yer yer geniş alanlara yayılan müsilajın (deniz salyası) incelenmesi için dalış yapıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Marmara Denizi kıyılarında son dönemde yer yer geniş alanlara yayılan müsilajın (deniz salyası) incelenmesi için dalış yapıldı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve dalgıçlar tarafından Küçük Kumla'daki iskeleden gerçekleştirilen dalıştan, pek çok atık çıkarıldı.

Sertaslan, dalışın ardından yaptığı konuşmada, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, Marmara Denizi'ni etkileyen müsilajın son durumunu incelemek için bir dalış gerçekleştirdiklerini ve deniz altında temizlik yaptıklarını belirtti.

Denizdeki kirlilik ve müsilajın insan eliyle meydana geldiğini aktaran Sertaslan, şunları kaydetti:

"Atıklar, Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT) ekibinin yaptığı temizlik sonucu ortaya çıktı. Bu durumu gördükçe mahcup oluyorum, utanıyorum. 'Belediye nerede, büyükşehir nerede, Çevre Bakanlığı nerede' demenin bir alemi yok. Bunu elbirliğiyle biz yapıyoruz, denizi bu hale biz getiriyoruz. Bu yıl hepimizi görsel anlamda rahatsız eden müsilaj, deniz altındaki yaşamı daha fazla rahatsız ediyor. Bunu daldığımda anladım. Bu ölmüş organizmanın çöküntüleri, denizin dibinde yoğun şekilde mevcut. Bütün kurumlar, bugün ortak bir şey yapmaya başlarlarsa 5-6 yıl sonra düzelme olacağını umut edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

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