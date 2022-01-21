Marmara Denizi'nde lodos etkisini sürdürüyor
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Marmara Denizi'nde kuvvetli esen lodos, 2 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde kuvvetli esen lodos, 2 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 2 gündür Tekirdağ sahilinde bekliyor.
Gemilerin kaptanları, yollarına devam etmek için rüzgarın dinmesini bekliyor.
Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Etkili rüzgar nedeniyle denize açılamayan küçük tekne balıkçıları, kıyıda ağlarını onarıyor.
Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, lodosun gün boyunca etkili olması bekleniyor.